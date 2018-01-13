На Любінській автомобіль збив 75-річну бабцю

У Львові на вулиці Любінській «Фольксваген Поло» наїхав на 75-річну місцеву мешканку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 січня о 20.00.
Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Поло», 23-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 75-річну мешканку Львова.
Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження і булагоспіталізована з діагнозом: «забій грудної клітки зліва, закритий перелом лівого плеча».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Дарина Смеречанська