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На Любінській автомобіль збив 75-річну бабцю

Дарина Смеречанська

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У Львові на вулиці Любінській  «Фольксваген Поло» наїхав на 75-річну місцеву мешканку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 січня о 20.00.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Поло», 23-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 75-річну мешканку Львова.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження і булагоспіталізована з діагнозом: «забій грудної клітки зліва, закритий перелом лівого плеча».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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