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На Львівщині засудили чоловіка, який підрізав неповнолітнього хлопця

Юлія Шпак

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Мешканця Червонограда засуджено до 6 років і 6 місяців тюрми за підріз неповнолітнього. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

За участі Червоноградської місцевої прокуратури, судом винесено вирок 34-річному місцевому мешканцю, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України(умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

«Інцидент трапився у листопаді 2016 року. Вказаний чоловік під час словесного конфлікту, під впливом алкоголю, завдав ножове поранення у грудну клітку неповнолітньому хлопцеві, пошкодивши йому легені. Незадовго після інциденту правоохоронці затримали зловмисника та взяли під варту. Прокуратура у суді довела його провину», – нагадують у прокуратурі.

Також додають, що порушнику призначили покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі. Крім цього, задоволено цивільний позов прокуратури в інтересах держави щодо відшкодування коштів, затрачених медзакладом на лікування потерпілого.

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