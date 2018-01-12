Для реабілітації діток з особливими потребами у Львові «сенсорну кімнату»

Сьогодні, 12 січня, відбулося урочисте відкриття Сенсорної кімнати (кімнати нейросенсорної інтеграції) для дітей з особливими проблемами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Урочисте відкриття «Сенсорної кімнати» для реабілітації дітей з особливими потребами відбулося на базі створеного громадського організацією Дитячого центру здоров’я (вул. Дністровська, 27, Львів).

Напрямком роботи ГО «Спортивний клуб «Три леви» є впровадження та розвиток комплексних програм фізичної реабілітації, зокрема для дітей, хворих на ДЦП, аутизм, дітей із затримкою психічного розвитку. Саме на цих дітей направлений останній проект, що стартував 1 вересня 2017 року щодо створення соціального підприємства, яке надаватиме медико-реабілітаційні послуги з сенсорної інтеграції (відчуття зору, слуху, смаку, нюху, а також відчуття дотику, відчуття руху/рівноваги і розуміння положення тіла). Його створення і успішна реалізація відбувається в рамках міжнародного проекту «Подолаємо наслідки війни разом», який реалізовується Дитячим фондом Німеччини спільно з ГО «Країна вільних людей» за фінансової підтримки МЗС Німеччини. Усі кошти гранту вкладено виключно в закупівлю сенсорного обладнання. Це дало можливість обладнати унікальну в Україні «Сенсорну кімнату» для реабілітації дітей з особливими потребами, робота якої базуватиметься за принципами соціального підприємництва, де частина послуг для дітей з малозабезпечених і кризових сімей надаватиметься на безоплатній основі, а для дітей учасників АТО та вимушених переселенців діятиме 50 % знижка.

Центр є недержавним приватним закладом, що надає послуги на платній основі, але Центр намагається бути доступними для всіх потребуючих дітей та родин. Тому Центр залучає різні можливості допомогти родинам, що не можуть оплатити повну вартість послуг чи отримати фахову допомогу – через благодійність фахівців Центру, волонтерів, а також залучення благодійних коштів, грантів, пожертв інших батьків.

Ідея створення Дитячого центру здоров’я зародилася під час візиту представників Парляментарної Програми Канада-Україна в 2010 році до дитячої клініки Університету Каліфорнії Лос Анджелес (США). Після тривалого фахового обговорення, опрацювання та адаптації організаційної моделі, 14 липня 2014 р. було укладено договір між представниками Асоціації випускників Канадсько-Української Парламентської Програми, Канадського благодійного фонду Анни Мазуренко, Інституту психічного здоров’я Українського Католицького Університету та ТОВ «Воксел Україна» про спільну дію в створенні Дитячого центру здоров’я у Львові.

Влітку 2014 р. було представлено концепцію майбутнього Центру перед фаховим середовищем та представниками місцевого самоврядування. В подальшому, для реалізації проекту в форматі провадження соціального підприємництва, ТОВ «Воксел Україна» викупило приміщення колишнього господарського корпусу Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Канадський фонд Анни Мазуренко підтримав проект започаткування Центру, надавши грант в розмірі 200’000 доларів США. В той час загальний бюджет реалізації проекту склав понад 700’000 доларів США.