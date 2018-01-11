Боєць АТО з Львівщини потребує коштів на лікування

Ветеран АТО та волонтер із Львівщини потребує термінової допомоги. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Жовківської районної ради, активіст Ігор Муравський, передає кореспондент Львівського порталу.

«Зараз, як ніколи, потребує нашої допомоги ветеран АТО, Ільїн Олександр Миколайович 1970 року народження, який добровільно мобілізувався у першу хвилю в 24 бригаду 3 ОМПБ «Воля». Війна не забрала його життя, повернувся із перемогами і без жодного поранення, активно займався волонтерством, підтримуючи своїх побратимів . Натомість добровольцю в цьому році, після лікування запалення легень, при детальному обстеженні, поставили страшний діагноз – рак . У нього виявили пухлину, яка розміщена у правій легені. Завтра, 12 січня, його прооперують у легеневому центрі на вулиці Зеленій, 477, друге торакальне відділення. Проте після операції потрібна довготривала і коштовна реабілітація», – пише І. Муравський.

Допомогти у лікуванні Олександра можна, перерахувавши кошти на картку 5167 4901 4596 5977 ощадбанк МФО 325796, ЗКПО 09325703.