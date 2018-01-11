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80% українців вважають боротьбу з корупцією неуспішною

Омелян Шевчук

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Переважна більшість населення України (80%) вважає боротьбу з корупцією в країні неуспішною, причому 46% – повністю провальною, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Інтерфакс-Україна.

 

Згідно з оприлюдненими під час прес-конференції результатами дослідження, успішність в боротьбі з корупцією бачать 15% респондентів, причому тільки 2,5% оцінюють цю боротьбу як повністю успішну.

При цьому 43% опитаних соціологами українців не бачать ніякої інстанції, яка активно боролася б з корупцією в Україні. Решта населення активних борців з корупцією бачить в ЗМІ, журналістів (26%), Національне антикорупційне бюро (24%), антикорупційних громадських організаціях (21%), самому населенні (12%), країнах Заходу (11%).

Серед державних інститутів, призначених боротися з корупцією, відносно краще за інших, на думку респондентів, виглядають лише Спеціалізована антикорупційна прокуратура (10%) і Національне агентство запобігання корупції (9%). Зовсім же не бачать як “борців з корупцією” такі державні інститути, як Генеральна прокуратура (5%), СБУ (6%), поліція (3%), суди (2%), президент (3%), уряд, міністерства (2%), Верховна Рада (1%), влада на місцях (2%).

У питанні формування антикорупційного суду українці готові довіритися двом інстанціям – представникам антикорупційних громадських організацій (42%) і експертам із західних країн (41%). Значно менше готові доручити цю справу депутатам Верховної Ради (10%), суддям від органів судового самоврядування (10%), представникам президента (6%).

Крім цього, більше половини опитаних українців (54%) вважає, що в країні слід законодавчо дозволити для боротьби з корупцією серед посадовців використання методу провокації хабара, а не згодні з цим 26% респондентів.

Коментуючи результати соцдослідження, директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк наголосив, що корупція – це різновид злочинності, а “щоб її подолати, її потрібно долати”.

“Для цього існує 5 елементів, які повинні застосовуватися одночасно. Перший елемент – це зовнішня свобода, тобто тиск на державні відповідні органи з боку населення, громадськості. Друге – це внутрішня свобода – держава сама має хотіти стати “чистою”. Третій пункт – правило “Заборони та обмеження”: цей елемент у нас, напевно, найкращий… Четвертий – кошти, які слід застосовувати, щоб всі дотримувалися цих правил (декларування, моніторинг). Найгірше з п’ятим елементом, тобто невідворотність відповідальності”, – висловив переконання він.

Загальнонаціональне дослідження проведене фондом “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 15 до 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2004 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснювалося в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерландів в Україні.

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