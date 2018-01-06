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Вчора на Львівщині сталося чотири розшукові ДТП

Соломія Григор'єва

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На Львівщині протягом доби четверо водіїв, вчинивши наїзд на пішоходів, втекли з місця події. Працівники поліції вже встановили особи двох правопорушників та місцезнаходження транспортних засобів, якими вони керували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Залізничний відділ поліції 5 грудня о 7.05 надійшла інформація про те, що на перехресті вулиць Щирецька та Кульпарківська сталася дорожньо-транспортна пригода.

Попередньо встановлено, що на 68-річного місцевого мешканця наїхав автомобіль, водій якого після ДТП залишив місце події. Потерпілий отримав тілесні ушкодження і госпіталізований у травматологічне відділення лікарні.

Ще два аналогічні випадки сталися у Сихівському районі. Близько 13.00 на вулиці Сихівській автомобіль «Мерседес» на іноземній реєстрації травмував 40-річну львів’янку. а на вулиці Джорджа Вашингтона о 18.00 автомобіль «Ауді» збив 62-річну пенсіонерку. Водії обох транспортних засобів втекли з місця ДТП.

Також у селі Воля Висоцька Жовківського району після наїзду на 20-річного жителя району, водій автомобіля «Хюндай» залишив місце події

Правоохоронці вже встановили особи двох водіїв, які вчинили наїзди на пішоходів, особи ще двох зараз встановлюються.

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