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Водієві джипа, який задавив жінку біля церкви у центрі Львова, «світить» 8 років тюрми

Катерина Родак

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Водієві, що влетів у людей біля церкви Андрія у Львові (пл.. Соборна. 3а), загрожує вісім років за гратами. Про це Львівському порталу повідомили в обласній прокуратурі.

 

Нагадаємо, що аварія трапилась 18 червня минулого року за участі автомобіля «Тoyota Land Cruiser», водій якого не впоравшись із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на двох пішоходів. У результаті цього одна особа загинула, а ще одна отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Відповідно до висновків судової автотехнічної експертизи встановлено, що транспортний засіб до моменту ДТП перебував у технічно справному стані, а причиною трагедії стали дії водія, який перед початком руху не переконався у безпечності свого маневру та не обрав відповідну траєкторію руху.

Відтак, чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

За вчинене зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

 

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