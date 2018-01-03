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На «службу» до патрульної поліції Львова заступило двоє безпритульних песиків

Катерина Родак

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Сьогодні зранку в ЛКП “Лев” не залишилося жодної собаки. Останніх двох чотирилапих, які жили в одному вольєрі і були друзями, перед закриттям на карантин підприємства забрали до патрульної поліції у Львівській області.

 

Тепер, як зазначають у прес-службі ПП Львівщини,  руденькі Смоккі та Мартін стали домашніми улюбленцями патрульної поліції.

Смоккі, молоденька самка, яку виловили на Рясному, а Мартіна – її старшого друга знайшли на початку Проспекту Чорновола. Собак зареєстрували за усіма правилами, чіпували, видали жетони і паспорти. Також, вони мають необхідні щеплення. Поки що вони живуть у вольєрі, який позичили небайдужі, а вже згодом їх переселять у власний.
«Ми вже давно були у роздумах, аби завести чотирилапого на управлінні і все якось руки не доходили. А тут почули, що ЛКП Лев закривають на карантин і тих кому не вдасться знайти господаря – відпустять де зловили, ми вирішили діяти негайно, тому ще не зовсім були готові з облаштуванням «побуту» чотирилапих», – зазначив начальник Управління Роман Пилипенко (Roman Pylypenko).
Головне завдання, яке будуть виконувати Мартін та Смоккі – це піднімати настрій патрульним.

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