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У перший день нового року львів’янам обіцяють до 9 градусів тепла

Дарина Смеречанська

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Завтра, 1 січня, у Львові обіцяють до 9 градусів тепла, без істотних опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

 

Синоптики прогнозують у Львові завтра істотних опадів не прогнозуємо. Вночі 0..2°, вдень 7..9°.

В Карпатах в перший понеділок року вночі злегка сніжитиме, вдень без істотних опадів.
Температура протягом доби -2..3°.
31 грудня на 8 годину висота снігового покриву становила:
Славське – 1 см
Плай – 48 см
Пожежевська – 58 см.

В перший день нового 2018 року на Закарпатті, в Карпатах, вночі і у Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, східних областях та Приазов’ї очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на решті теритрорії без істотних опадів.

Вночі та вранці в Україні, крім сходу, місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті та на крайньому півдні 8-10° тепла.

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