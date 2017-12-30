В Україні просто перед Новим роком зацвіли весняні квіти

У Херсоні на набережній зацвіли весняні квіти – жовті кульбаби. Тим часом у Вінниці в продажу з’явилися підсніжники, повідомляє ТСН.

Науковці називають кульбабки у грудні неймовірним явищем. Деякі з квіточок жовті, а деякі вже навіть дали біле пухнасте насіння. Місцеві жителі кажуть, що місяць видався дуже теплим, подекуди температура сягала 15 градусів, тож набухлим брунькам і зеленій траві в місті ніхто не дивується. Але кульбабки стали дійсно унікальним явищем, твердять учені. “Це ж не підсніжники – вони квітнуть, коли прогріється земля! Це навіть не весняні квіти, це пізньо-весняні або й літні рослини! Я такого, звісно, не пам’ятаю. За свої майже 60 років життя такої зими, такого грудня – не пам’ятаю”, – каже старший науковий співробітник відділу природи Херсонського краєзнавчого музею Михайло Підгайний.

Квітне не лише південь, а й уся Україна – світлини з різноколірним цвітом масово постять користувачі соцмереж. А у Вінниці вже почали торгувати червонокнижними підсніжниками. Журналісти знайшли первоцвіти й у лісі, одна чіпати не стали. За зривання передбачено кількатисячний штраф і компенсація за кожну квітку.