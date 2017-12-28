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У Львові п’яний батько 4-річної дитини накинувся на соціального працівника

Єва Корнійчук

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Сьогодні, 28 грудня, у Львові на вул. Грінченка батько дитини, яку близько року тому було відібрано від батьків без позбавлення батьківських прав, вчинив напад на працівника відділу у справах дітей. Про це інформують у прес-службі міськради Львова.

 

Так, працівник відділу у справах дітей Шевченківського району прийшов на адресу по вул. Грінченка, де проживає сім’я, в якої 24.11.2016 було відібрано дитину (хлопчика 4 роки) без позбавлення батьків батьківських прав. Причина – неналежне виконання батьківських обов’язків.

«Орган опіки та піклування надав дозвіл матері на те, щоб вона мала можливість забирати дитину додому на вихідні та святкові дні. Сьогодні стало відомо, що батьки дитину у заклад не повернули. І працівник вийшов на цю адресу з’ясувати, що сталось. Відкрила двері мама дитини та повідомила, що її чоловік лупцює, вона в синцях навіть не може вийти на вулицю. Зайшли в хату: на підлозі лежить п’яний чоловік. Працівник відділу у справах дітей запропонував одягатись, щоб відвезти дитину в дитячий заклад. Раптово батько дитини встав з підлоги в явному стані алкогольного сп’яніння і вдарив працівника по голові. Той падає, а чоловік ще й ногою вдарив по голові. Тоді працівник відділу у справах дітей вирвався в коридор та вистрелив у повітря з травматичної зброї. Але чоловік продовжив нападати, як наслідок він отримав поранення у живіт і в ногу.

Зараз там працює слідчо-оперативна група. Наскільки відомо, мама вже дала покази, які свідчать, що працівник відділу у справах дітей діяв з метою самооборони.

Дитину інші працівники доставили у дитячий заклад», – розповіли у Службі у справах дітей міста.

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