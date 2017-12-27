На Сколівщині завершився юніорський чемпіонат України з біатлону

Навчально-спортивна база зимових видів спорту «Тисовець» Міністерства оборони України у Сколівському районі Львіщини наприкінці 2017 року прийняла чемпіонат України з біатлону серед юніорів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У змаганнях взяли участь 50 хлопців та 40 дівчат, які представляли юніорські збірні Сумської, Чернігівської, Тернопільської, Харківської, Львівської, Київської областе та міста Києва.

Змагання, проведені під егідою Міністерство молоді та спорту України, Федерації біатлону України й за підтримки управління фізичної культури та спорту Львіської облдержадміністрації, предбачали три змагальні дистанції: спринтерська гонка, гонка переслідування та масовий старт. Хлопці долали відповідні дистанції на 10 та 12,5 км, а дівчата-біатлоніскти — 7,5 та 10 км.

Суддівство змагань забезпечували досвідчені судді та спортсмени міжнародного класу, заслужені тренери з біатлону. Серед них Олександр Тімофеєв, Олександр Кравченко, Олександр Ворчак, Назарій Бурик. Головою журі став Сергій Сєднєв.

У командному заліку перше місце вибороли юніори з Чернігівської області, друге посіли біотлоністи з Тернопілької області і третє — спортсмени з Харківщини.

У особистій першості спринтерська гонка була за Владиславом Романчичем з Чернігівщини та Мар’яною Брикайло з Тернопільщини. Гонку переслідування виграли представники Чернігівщини Валерія Дмитренко і знову Владислав Романчич. Перше місце у масвовому старті вибороли Руслан Бригадир з Тернопільської області та Ганна Коваленко з міста Києва.

Кращими з поміж представників збірної команди Львівської області були Юлія Городна (7 місце в гонці преслідування та 13 місце в спринті серед юніорок) й Олег Патласов (11 місце в мас-старті та 14 місце в спринтерській гонці серед юніорів).

Переможців змагань вдзначено медалями, дипломами та цінними подарунками.

Фото: ЛОДА