ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’яни розробили сайт для користувачів, які втратили зір

Юлія Шпак

|

У 2017 році Львівський обласний осередок ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» здобув перемогу на конкурсі соціально-культурних проектів управління інформаційних технологій Львівської міської ради, за фінансової підтримки якого розроблено нову веб-сторінку для незрячих і слабозорих користувачів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Сайт має можливість переключення фонового режиму і регулювання розмірів шрифту для людей із залишковим зором, а для повністю незрячих – текстовий супровід візуальних об’єктів, а також – аудіодискрипцію.

На сайті уже є чимало інформації, і як запевнила автор і керівник проекту Оксана Потимко, сайт щоразу наповнюватиметься новими проектами «Української спілки інвалідів – УСІ».

Так, веб-сторінка usi.org.ua розроблена в рамках проекту «Веб-сторінка доступна для користувачів з повною і частковою втратою зору», і має декілька важливих особливостей, розповідає Оксана Потимко, автор і керівник проекту. Зокрема, сторінка цілком доступна для осіб з повною втратою зору, оскільки меню і наповнення сайту доповнені обов’язковим текстовим супроводом; а для осіб із залишковим зором, залежно від діагнозу і зорових можливостей, передбачені одразу дві функції – зміна шрифту, тобто його збільшення або зменшення, та зміна фонового режиму, тобто зміна кольору сторінки залежно від сприйняття користувача.

«Веб-сторінка також містить детальну інформацію про всі проекти ЛОО ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» в галузі освіти, культури, соціального захисту, медицини, а також категорію «аудіодискрипція», де розміщений увесь відеоконтент для незрячих дітей – 26-серійний мультфільм «Лис Микита», інші мультиплікаційні та художні фільми з аудіодискрипцією. Що дуже важливо, є також категорія «бібліотека», у якій розміщені підручники у форматі DAISY для незрячих школярів.

Слабозора людина має можливість переключити фоновий режим, змінити шрифти і вона користується мишкою, бо все-таки трішки бачить. А незряча людина мусить мати озвучений спеціальними програмами комп’ютер, і так може користуватися сайтом», – розповіла Оксана Потимко, автор і керівник проекту, кандидат історичних наук.

Проект повністю профінансував департамент розвитку Львівської міської ради. Його вартість – 77 тис. грн.

«Дуже тішуся, що вдалося зробити такий проект, бо він є дуже ціннісним для людей з вадами зору і людей повністю незрячих. Цей сайт дає людям більше можливостей почерпнути ту інформацію, яка їм потрібна», – зазначив заступник начальника управління інформаційних технологій ЛМР Назар Куровець.

Додамо, що сайт розроблений згідно із сучасними вимогами до адаптації сайтів для користувачів з різними ступенями ураження зору. Враховані можливості і зорові особливості незрячих і слабозорих осіб залежно від офтальмологічного діагнозу і т.д.

Розробники сайту сподіваються, що його наповнення стане джерелом інформації і нових послуг не лише для осіб з вадами зору, але й для ЗМІ.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Два Різдва замість одного: єднання зі світом чи розкол у державі?
Вероніка РОЙ
Два Різдва замість одного: єднання зі світом чи розкол у державі?

Дискусія щодо вихідного дня 25 грудня на так зване католицьке Різдво в Україні тривала вже не один рік. Одні з нетерпінн...

Логістика успіху: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком
Марина ТЕРНЯК
Логістика успіху: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком

Більшість господарок перед різдвяними та новорічними святами процес наповнення холодильника розпочинають завчасно. Здаєт...

Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу
Соломія ГОЛОВІНА
Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу

Днями Верховна Рада прийняла «лічильниковий» закон №5722, який унеможливлює встановлення газорозподільними компаніями за...

ТОП українських пісень 2017 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2017 року

Запровадження квот для українських пісень в радіоефірі, якими так лякали українців, дало небачений поштовх до масового в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...