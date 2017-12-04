ОСТАННІ НОВИНИ

У зоні АТО, захищаючи Україну, загинув львів’янин

Соломія Григор'єва

|

Сьогодні загинув боєць Першої Штурмової Роти ДУК ПС Віктор Матюхін. Громада міста Львова співчуває родині та близьким. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Віктор Олексійович Матюхін народився 09.05.1966 року. Служив у Першій Штурмовій Роті ДУК ПС. Загинув внаслідок обстрілу в с. Піски. У героя залишилась дружина.

Зі слів друзів, Віктор переїхав з Казахстану в Україну, вивчив мову. Проживав у Львові. Став на захист нашої країни.

Деталі щодо чину похорону будуть повідомлені згодом.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності
Лаврентій ДУБИЧ
Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності

Безпековий форум у Львові, співорганізатором якого виступили Львівська міська рада, ознаменувався гучним скандалом, який...

Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...