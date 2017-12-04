У зоні АТО, захищаючи Україну, загинув львів’янин

Сьогодні загинув боєць Першої Штурмової Роти ДУК ПС Віктор Матюхін. Громада міста Львова співчуває родині та близьким. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Віктор Олексійович Матюхін народився 09.05.1966 року. Служив у Першій Штурмовій Роті ДУК ПС. Загинув внаслідок обстрілу в с. Піски. У героя залишилась дружина.

Зі слів друзів, Віктор переїхав з Казахстану в Україну, вивчив мову. Проживав у Львові. Став на захист нашої країни.

Деталі щодо чину похорону будуть повідомлені згодом.