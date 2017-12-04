Творчих львів’ян кличуть на зустріч із відомою сценаристкою

Завтра, 5 грудня, у Львові пройде безкоштовний майстер-клас зі сценарної майстерності від письменниці та кінодраматурга Марії Вайно – автора єдиного в Україні посібника «Сценарна майстерність» та лауреата «Коронації слова». Про це повідомляє прес-служба міськради Львова.

Як знайти і втілити ідею, побудувати композицію, створити образ героя та правильно використати кінематографічні засоби: усе це мають нагоду дізнатися та спробувати на практиці відвідувачі майстер-класу. Також Марія Вайно розповість про типові помилки у написанні сценаріїв та поділиться власними принципами і секретами сценарної творчості.

Захід пройде у книгарні «Є», що на пр. Свободи, 7. Початок – о 18.30 год. Вхід – вільний.

Деталі – за посиланням: https://www.facebook.com/events/1513435458711312/