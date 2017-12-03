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Зимова казка у Львові: місто рясно засипає снігом

Юлія Шпак

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Сьогодні, 3 грудня, на у Львові випало чимало снігу. Львів’яни активно діляться у соціальних мережах казковими фотографіями міста.

 

У зв’язку з погіршенням погодних умов, у Львові вночі та зранку працювала снігоприбиральна техніка.  На автомобільних дорогах Львівщини працює 122 одиниці техніки.

Також за інформацію Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у найближчі дні очікується погіршення погодних умов. Відтак, 3 грудня вранці та вдень мокрий сніг та сніг, 4 грудня вночі місцями сильний сніг, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с та хуртовини. Синоптики прогнозують також подальше зниження температури: вночі 4 грудня до -2-7ºС морозу.

Фото: соціальні мережі

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