До уваги водіїв: через пошкодження кабелю на перетині вулиць Миколайчука – Мазепи не працює світлофор

На вул. Миколайчука – Мазепи не працює один світлофор, на місці ПАТ «Львівобленерго» проводить аварійно-відновлювальні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За словами Євгена Калитича, заступника директора ЛКП «Львівавтодор», роботи планують завершити до 16.00 год, після чого роботу світлофорного об’єкта буде відновлено.

«Вчора сталось пошкодження кабелю. У ПАТ «Львівобленерго» повідомили, що до 16.00 год мають завершити роботи. Йде мова про роботу одного світлофорного об’єкта», – розповів Євген Калитич.

Львівська міська рада просить мешканців вибачити за незручності, пов’язані з тимчасовим припиненням роботи світлофора на вул. Миколайчука – Мазепи.