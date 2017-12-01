Профспілки Львівщини просять нардепів про збільшення фінансування на 2018 рік

Голова Об’єднання профспілок Львівщини Роман Дацько передав народному депутату Ігорю Васюнику звернення з проханням збільшити бюджетне фінансування у 2018 році для медиків, педагогів та інших працівників бюджетної сфери.

Члени профспілок звертають особливу увагу на вирішення питання підвищення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, забезпечення функціонування системи медичного обслуговування громадян, фінансування вугільної галузі, підприємств лісового господарства, закладів освіти, тощо.

Окрім того працівники бюджетних сфер непокоються через непосильні для населення ціни на житлово-комунальні послуги та недостатнє забезпечення прав громадян на якісну, доступну медичну допомогу та їх належне фінансування.