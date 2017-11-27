У графік маршруток на Винники внесли зміни

Частина міських автобусів, що курсує зі Львова до Винників, змінить свої маршрути. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Винниківської міськради.

Відтак керівництво АТП №1 та очільники Винник домовилися внести такі зміни у маршрути:

– з понеділка, 27 листопада, враховуючи побажання мешканців м.Винники щодо доїзду до вул.Личаківської, буде внесено зміни в схему маршруту №29;

– до 4.12.2017 р. відбудеться заміна автобусів на маршруті №5А на великогабаритний автортранспорт;

– до 4.12.2017р. – на маршруті №29 гарантовано працюватимуть 12 машин.

Тимчасова схема доїзду, у зв’язку з ремонтом вул.Личаківської, перебуває на затвердженні патрульної поліції.

Також у мерії Винник повідомили, що перемовини щодо можливості двостороннього руху на вул.Черемшини на розгляді, однак «ця ймовірність відкидаєть, зважаючи на те, що в другій половині грудня вул.Личаківська буде перекрита до вул.Пасічної».

Нагадаємо, після закриття чергової частини вулиці Личаківської та зміни руху громадського та приватного транспорту, мешканці Львова та Винників почали скаржитися на незручності. Зокрема, вони вимагають зробити вулицю Черемшини двосторонньою.