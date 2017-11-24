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У Львівській облраді назвали незаконним рішення суду про визнання незаконним звільнення Дворянин

Соломія Головіна

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У Львівській обласній раді відреагували на рішення Львівського окружного адміністративного суду щодо визнання неправомірним звільнення з посади першого заступника голови Львівської обласної ради Парасковії Дворянин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

 

«Рішення суду вважаю незаконним. Не розібравшись із суттю справи, суд дійшов неправильного висновку, що спричинило ухвалення необґрунтованого судового рішення. Відтак будемо однозначно оскаржувати його до суду апеляційної інстанції, тому що це проміжне рішення абсурдне. Що стосується Андрія Білоуса, то він залишається чинним першим заступником голови Львівської облради і жодних правових наслідків для нього це рішення не має. Для нас залишається загадкою, чим насправді керувався суд, ухвалюючи це рішення», –  зазначив начальник відділу правової та кадрової роботи облради Андрій Мельник.

Як повідомляв Львівський портал, депутати Львівської облради 5 квітня під час позачергової сесії визнали незадовільною роботу першого заступника голови ЛОР Парасковії Дворянин. Після чого її звільнили з посади.

Додамо також, що Парасковія Дворянин назвала своє звільнення «зрежисованою розправою».

 

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