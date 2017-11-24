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Наболіло. Львів'яни готові перекривати магістральні дороги через транспортний хаос у місті

Катерина Родак

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Мешканці району Знесіння готові перекрити магістральні вулиці міста, якщо не вирішиться проблема і з транспортом у місті. Про це повідомив депутат міськради Львова Остап Доскіч.

 

«Учора до мене у громадську приймальню звернулися мешканці вулиць Ковельської, Новознесенської та прилеглих вулиць у зв’язку із критичною транспортною ситуацією у цьому мікрорайоні.  На жаль, єдиним виходом із ситуації люди бачать перекриття важливої магістральної дороги. Щоб бути почутими, щоб хоч якось вирішити ситуацію із різким погіршенням курсування транспорту», -написав він у Facebook.

У своїй скарзі мешканці наголошують, що до центра міста їм треба добиратись 4 кілометри, а найближча зупинка – через 1,5 км. Маршруток №35, за словами мешканців, немає вже більше, ніж три місяці. Решта міських автобусів, згідно даних мешканців району, ходять дуже рідко і незручно.

«Дістатися до цивілізації хоч як-небудь – неможливо. Попереду зима, ожеледиця….»,  -йдеться у скарзі мешканців.

Відтак вони вимагають для змінити маршрут автобусу №20, аби він почав їздити вулицею Новознесеньською.

Також Остап Доскіч додав, що наступного тижня ініціює скликання окремої “транспортної” комісії через хаос, що існує у місті.

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