Порошенко офіційно призначив Романа Трубу директором Держбюро розслідувань

Президент Петро Порошенко підписав Указ про призначення Романа Труби Директором Державного бюро розслідувань. Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час зустрічі Глава держави привітав Романа Трубу із завершенням тривалої процедури конкурсного відбору на посаду керівника такої необхідної для української правової системи структури – Державного бюро розслідувань.

«Вітаю Вас з цією перемогою. Це надзвичайно відповідальна посада. Це частина моєї реформи органів прокуратури», – зазначив Петро Порошенко.

Він також зауважив, що згідно Конституції, ще з 1996 року прокуратура мала бути позбавлена функцій слідства. «Фактично 21 рік тривав цей процес приведення прокуратури до європейських стандартів», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив: «Я абсолютно переконаний, що Ви маєте забезпечити повну незалежність Державного бюро розслідувань».

У свою чергу, новопризначений Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба наголосив: «Для мене велика честь і висока довіра очолити новостворений правоохоронний орган».

Він додав, що в той же час це є великим викликом – відновити довіру українців до правоохоронної системи.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що 16 листопада конкурсна комісія обрала директора Державного бюро розслідувань та його заступників. Ним став Роман Труба. «За» проголосували всі 9 членів комісії.