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Львів’яни попрощалися з Василем Пилип’юком

Олександр Косик

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Сьогодні, 20 листопада, на Личаківському цвинтарі поховали відомого львівського фотографа, заслуженого діяча мистецтв України Василя Пилип’юка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Віддати шану митцю, окрім родини, прийшли представники влади, колеги, друзі та шанувальники творчості.

«Василь Пилип`юк звершив усе те, що мав звершити. Його життя було цілісним, якісним, сповненим улюбленою працею та відповідальністю. Наша земля породила його вчасно. Він був світовою людиною, і всюди презентував свою націю гідно і повноцінно», – наголосив академік Академії мистецтв Любомир Медвідь.

Нагадаємо, Василь Пилип’юк, повертаючись автомобілем з Києва, зупинився неподалік Рівного та раптово втратив свідомість. Швидка допомога доставила його до реанімації. Діагноз – масивна розшаровуюча аневризма грудного відділу аорти.

Василю Пилип’юку було 67 років.

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