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Винниківський «Рух» переміг краматорський «Авангард» у заключному матчі 2017 року

Дарина Смеречанська

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Винниківський Рух в матчі 22 туру Першої ліги здобув переконливу перемогу над краматорським Авангардом (2:0). Про це повідомляє  «Футбол 24».

Господарі поля відкрили рахунок на 28 хвилині зустрічі – відзначився Хомченко. Згодом Рух завдяки голу Вербного подвоїв свою перевагу та пішов на перерву із комфортним результатом 2:0.

Після відпочинку команди голів не забивали, відтак протистояння завершилося перемогою команди Андрія Кікотя. До слова, це перша перемога нового наставника ФК Рух після його призначення на посаду головного тренера.

Таким чином, винниківська команда має в активі 28 очок та 9 місце у турнірній таблиці. Авангард із 34 очками займає 7 сходинку.

Перша ліга, 22 тур

Рух – Авангард – 2:0

Голи: Хомченко, 28, Вербний, 38 (пенальті)

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