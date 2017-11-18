Минулої доби у області горіло три авто

Учора, 17 листопада, пожежно-рятувальні підрозділи тричі виїжджали на ліквідацію загорань в автомобілях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, о 14:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Кам’янка-Бузька на вул. Кам’яна Гора. Пожежа виникла в автомобілі «Mersedes-Benz». Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобільну проводку. Пошкоджено панель приборів, лобове скло, лакофарбове покриття капоту на площі 0,5 кв.м.. Пожежу ліквідовано до прибуття пожежно-рятувального відділення.

Водночас о 22:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Плугова, в автомобілі «BMV». До місця пожежі оперативно виїхало пожежно-рятувальне відділення 3 Державної пожежно-рятувальної частини м. Львова у складі 2 автомобілів та 8 чоловік особового складу. О 22:35 пожежу вдалось локалізувати, та о 22:40 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено відсік двигуна та салон автомобіля.

О 23:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Сокаль на вул. Героїв УПА. Пожежа виникла в автомобілі ВАЗ 21093. До місця виклику негайно виїхали вогнеборці 22 Державної пожежно-рятувальної частини м. Сокаль. О 23:28 пожежу вдалось локалізувати, та о 23:31 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено бокове вікно, пошкоджено салон автомобіля.