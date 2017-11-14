Львів’ян закликають залишати автівки на паркінгу «Вернісаж»

Львів’ян закликають користуватися паркінгом «Вернісаж», що облаштований у центрі міста. Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

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Вартість паркування тут коштує 8 грн. Оплатити послугу можна готівкою або з допомогою банківської картки.

«У нас на обслуговуванні 23 парковки, які мають 708 паркомісць. Окремо 4 парковки: на вул. Вірменській, вул. Театральній, вул. Низький Замок і вул. Лесі Українки об’єднані в одну закриту зону паркування «Вернісаж». Ціна тут становитиме 8 грн. за годину. Також маємо закриту зону паркування на вул. Валова. Вартість паркування тут також становить 8 грн. за годину.

Оплата за паркування здійснюється готівкою або з допомогою банківської картки», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Фото: Твоє місто