ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян закликають залишати автівки на паркінгу «Вернісаж»

Єва Корнійчук

|

Львів’ян закликають користуватися паркінгом «Вернісаж», що облаштований у центрі міста. Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

Реклама

Вартість паркування тут коштує 8 грн. Оплатити послугу можна готівкою або з допомогою банківської картки.

«У нас на обслуговуванні 23 парковки, які мають 708 паркомісць. Окремо 4 парковки: на вул. Вірменській, вул. Театральній, вул. Низький Замок і вул. Лесі Українки об’єднані в одну закриту зону паркування «Вернісаж». Ціна тут становитиме 8 грн. за годину. Також маємо закриту зону паркування на вул. Валова. Вартість паркування тут також становить 8 грн. за годину.

Оплата за паркування здійснюється готівкою або з допомогою банківської картки», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Фото: Твоє місто

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...