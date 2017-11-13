ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра у Львові покажуть фільм шведської журналістки «Боротьба Джамали»

Соломія Григор'єва

|

Завтра, 14 листопада, о 16.00 год. в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5) під патронатом «Фестивалю Мандрівний Docudays UA-2017» відбудеться показ фільму шведської журналістки Елін Йоннсон «Боротьба Джамали» про життя Сусанни Джамаладінової та нелегку долю кримських татар. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Після перегляду відбудеться обговорення фільму за участю представників кримськотатарської громади. Показ відбудеться за ініціативи ГО «Арекет» при партнерстві з ГО «Кримські переселенці» в рамках «Платформи кримськотатарських ініціатив».

«Це дуже особистий портрет надзвичайно талановитої доньки свого народу. Перемога на Євробаченні змусила говорити світ про історію кримських татар і політичну ситуацію в Україні. Журналістка Елін Йонссон зафільмувала життя Джамали, змалювавши трагічну родинну історію та непросте сьогодення кримських татар», – розповідають організатори.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...