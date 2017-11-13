Завтра у Львові покажуть фільм шведської журналістки «Боротьба Джамали»

Завтра, 14 листопада, о 16.00 год. в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5) під патронатом «Фестивалю Мандрівний Docudays UA-2017» відбудеться показ фільму шведської журналістки Елін Йоннсон «Боротьба Джамали» про життя Сусанни Джамаладінової та нелегку долю кримських татар. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Після перегляду відбудеться обговорення фільму за участю представників кримськотатарської громади. Показ відбудеться за ініціативи ГО «Арекет» при партнерстві з ГО «Кримські переселенці» в рамках «Платформи кримськотатарських ініціатив».

«Це дуже особистий портрет надзвичайно талановитої доньки свого народу. Перемога на Євробаченні змусила говорити світ про історію кримських татар і політичну ситуацію в Україні. Журналістка Елін Йонссон зафільмувала життя Джамали, змалювавши трагічну родинну історію та непросте сьогодення кримських татар», – розповідають організатори.