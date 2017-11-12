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УПЦ відсторонила від церкви священика, який потрапив у п’яну ДТП

Єва Корнійчук

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Архиєпископ Рівненський і Острозький УПЦ КП Іларіон (Процик) відреагував на скандальний випадок із ДТП, яку у стані алкогольного сп’яніння скоїв настоятель храму св. праведної Улянії Ольшанської о. Дмитро. Своїм указом від 9 листопада 2017 року архиєрей заборонив отцю священнодіяти та відстронив від обов’язків настоятеля, повідомляє RISU.

«Портоєрей Дмитро за скоєння ДТП у стані алкогольного сп’яніння, поведінку, яка принижує честь та гідність православного пастиря, чим дискридитує Церкву Христову, згідно 42 Правила святих апостолів звільняється від обов’язків настоятеля парафії св. праведної Улянії Ольшанської м. Рівне і забороняється у священнослужінні», – йдеться в указі архиєпископа Іларіона.

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп цей священик влаштував ДТП Очевидці кажуть, що він підрізав один із автомобілів.

У результаті цього сталося зіткнення ще з двома машинами – двоє людей постраждали. Одразу після аварії священик намагався утекти із пляшкою горілки. Коли ж його затримали правоохоронці, та провели тест на вміст алкоголю, результат показав більше 3 проміле.

Як зазначає рівненський журналіст Дмитро Леонтіюк у себе на сторінці у Фейсбуці, о. Дмитра вже не вперше ловили нетверезим за кермом і відстороняли від Богослужіння.

«З рік тому вже була оковита, і поліція була, і відсторонення від Богослужіння тоді ще Омелянського душпастиря – отця Дмитра було… І було покаяння, переведення в іншу парафію і Богослужіння. От знову алкоголь (багато алкоголю) п’яна ДТП, дві жінки з переломами, слава на всю країну і за її межі і репутаційні втрати, досить серйозні для всієї УПЦ КП.

Сьогодні митрополит Іларіон прийняв рішення заборонити в Богослужінні отця Дмитра.

Як на мене священник повинен бути взірцем моральності, набожності доброчесності і інших чеснот, котрі пропагує Церква (незалежно від назви, і керівного центру), – написав журналіст.

 

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