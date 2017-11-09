«Львівська політехніка» отримає кредит на енергоефективність

Європейський інвестиційний банк надасть 120 мільйонів євро для покращення енергоефективності в українських вишах. Відповідну фінансову угоду між Україною та ЄІБ ратифікувала вчора, 8 листопада 2017 року, Верховна Рада України, пише Урядовий портал.

Проект ініціювало та розробило Міністерство освіти і науки України спільно з ЄІБ, щоб допомогти українським університетам ефективніше використовувати енергоресурси. Відповідно до угоди, загальна вартість проекту – 160 млн євро. З них 120 мільйонів кредиту надає ЄІБ, ще 10 млн – це інвестиційний грант Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), а залишок у 30 млнпогодилася надати як позику Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO). Кошти кредиту залучаються на 20 років з 5-річним пільговим періодом.

Для участі у першому етапі було відібрано 7 університетів:

Національний технічний університет «Львівська політехніка»,

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка,

Чернігівський національний технологічний університет,

Сумський державний університет,

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

Вінницький національний технічний університет.

У цих університетах провели енергетичний аудит, за підсумками якого було визначено обсяг робіт по кожному проекту. Наразі триває підготовка конкретних рекомендацій та проектно-кошторисної документації. Загалом роботи планують провести в 147 будівлях, вони будуть спрямовані на енергозбереження та оптимізацію управлінських процесів енергоспоживання.

За підсумками проекту університети-учасники мають досягти найвищих освітніх та дослідницьких стандартів, покращити власну матеріальну базу та значно знизити рівень енергоспоживання.

Угодою також передбачено другий етап проекту, спрямований на покращення енергоефективності та придбання обладнання для наукових лабораторій університетів. Конкурс для відбору його учасників МОН оголосить найближчим часом, про що буде повідомлено додатково.