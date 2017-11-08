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За п’ять місяців майже сім тисяч пасажирів скористалися веловагонами

Юлія Шпак

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Майже сім тисяч пасажирів із велосипедами подорожували залізницею цього сезону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Послуга з перевезення велосипедів у спеціальних вагонах, яку ПАТ «Укрзалізниця» надавало пасажирам регіональної філії «Львівська залізниця» із 1 червня по 1 листопада цього року, користувалася чималим попитом. Цього сезону рухомий склад зі спеціальним кріпленням для велосипедів було включено до складу двох регіональних поїздів: №827/828 сполученням Львів–Мукачево–Львів та №829/830 Львів–Ужгород–Львів. За інформацією служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Львівська залізниця», у цьому році можливістю взяти у залізничну подорож двоколісного друга скористалося сукупно 6627 пасажирів-велолюбителів.

За 131 рейс у поїзді №827/828 сполученням Львів–Мукачево–Львів спеціальною послугою залізниці скористався 3218 пасажирів із велосипедами. За 153 рейси в поїзді №829/830 Львів–Ужгород–Львів – 3409 веломандрівників.

Нагадаємо, що цей проект у пілотному режимі вперше в Україні був запроваджений на Львівській залізниці влітку 2016 року і пройшов успішні тестування на маршруті Львів–Мукачево–Львів. Спеціальний рухомий склад підготували до експлуатації фахівці моторвагонного депо Львів. Із цією метою залізничники демонтували у кожному з вагонів частину пасажирських сидінь, встановивши кріплення, на яких можна зручно розмістити велосипеди. Кріпленнями були обладнані перший та останній вагони у складах поїздів. У цих вагонах місця з 1 по 88 – для пасажирів та 18 місць – для велосипедів.

У визначенні напрямків, за якими курсували поїзди зі спецвагонами, залізничники традиційно врахували побажання любителів велоподорожей. Найпопулярнішими маршрутами комбінованих мандрівок «поїзд-велосипед» традиційно були поїздки в напрямку Закарпаття.

Фото: Львівська залізниця

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