Львів’янам розкажуть, як правильно користуватись безвізом і легально знайти роботу в ЄС

У п’ятницю, 10 листопада, у Львові відбудуться інтеративна гра та публічний семінар, присвячені інформуванню містян про правила коректного подорожування, навчання та працевлаштування у країнах ЄС і Шенгенської зони. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Заходи проводять спільно ГО “Європа без бар’єрів” (Київ) і львівська організація ГО “Центр “Жіночі перспективи”, за сприяння Львівського Державного Університету безпеки життєдіяльності.

З 12:30 до 14:00 в університеті (вул. Клепарівська, 35) відбудеться семінар «Подорожуй відповідально», присвячений питанням користування безвізовим режимом і легального працевлаштування в країнах ЄС.

З 14:00 до 15:00 всі охочі матимуть змогу взяти участь у грі «Смарт-поїздка», задля перемоги в якій треба буде правильно зібрати документи для подорожі з заздалегідь обраною метою (туризм, працевлаштування, освіта).

Усі заходи є частиною інформаційної кампанії «Подорожуй відповідально», яка проводиться в рамках проекту “Просування реформ в регіони”, який виконується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій і “Європейською правдою” за сприяння та фінансової підтримки Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на заході, є особистою позицією авторів/спікерів і жодним чином не відображають точку зору Європейського Союзу.