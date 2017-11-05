На Львівщині виявили тіло немовляти у смітнику

На Пустомитівщині поблизу готелю виявили тіло новонародженого хлопчика у смітнику. Працівники поліції з’ясовують обставини смерті дитини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

«Сьогодні, 5 листопада, близько 08.00 в Пустомитівське відділення поліції надійшла інформація про те, що на смітнику неподалік одного із готелів виявлено тіло немовляти без ознак життя.

На місці події працювала оперативно-слідча група. Встановлено, що уночі в номері готелю народила дитину 25-річна жителька Жовківського району.

Тіло хлопчика скероване на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ст..117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання щодо обрання для жінки міри запобіжного заходу. Проводяться першочергові слідчі дії.