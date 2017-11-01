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За їзду дорогою Львів-Краківець треба буде платити 11 центів за кілометр?

Єва Корнійчук

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Проект платних доріг в Україні наближається до реальності. Його збираються втілити в життя в рамках нової Національної транспортної стратегії до 2030 року. На перших порах платних доріг в Україні буде три. Про це повідомляє MMR.

Про одну з цих доріг стало відомо ще в серпні: це траса Київ – Біла Церква.

Дві інші платні дороги  – це  Львів – Краковець, а також шосе, яке з’єднає Житомирську та Одеську траси, що дозволить розвантажити столичну окружну дорогу.

Як заявив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань, відповідний проект розглянуть в грудні. За його словами, спочатку дороги зроблять платними тільки для вантажних авто. У міністерстві інфраструктури хочуть повністю заборонити проїзд важких машин по київській окружній на ділянці ст. м. Академмістечко. – ст. метро Теремки. В такому випадку водії змушені будуть користуватися платною дорогою.

Довгань підкреслив, що орієнтовна ціна платних доріг в Україні складе 11 євроцентів за кілометр.

 

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