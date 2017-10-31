Жителям Львівщини нагадують: з 1 листопада заборонено ловити рибу на зимувальних ямах

Починаючи з 1 листопада до весняно-літньої заборони на зимувальних ямах забороняється любительське, спортивне та промислове рибальство в 21 області України. Зокрема йдеться і про Львівську область.

В кожній області України місця зимувальних ям визначаються індивідуально, залежно від погодних умов. З переліком та датами заборони можна ознайомитись за посиланням.

За порушення правил рибальства на зимувальних ямах передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незначне порушення правил рибальства передбачено попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 грн, на посадових осіб від 170 до 510 грн; за грубе порушення правил рибальства (наприклад, за рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел тощо) передбачено штраф 340-680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, на посадових осіб 510-850 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення передбачена також кримінальна відповідальність – штраф 3400-6800 грн або позбавлення волі строком до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів лову, та незаконно добутих водних біоресурсів.

Крім штрафу за незаконний вилов правопорушнику нараховується штраф за кожну виловлену рибину, наприклад: судака – 510, сома — 425, форелі — 340, щуки — 340, сазана (коропа) — 306, білого амура — 255, товстолобика — 255, білизни (жереха) — 255, рибця звичайного — 255, ляща — 170, лина — 119, плітки — 85, клепця — 85, краснопірки — 68, підуста — 34, плоскирки — 34 тощо.

Наразі, у Верховній Раді перебуває законопроект щодо підвищення відповідальності за порушення правил рибальства (№5262), що передбачає підвищення мінімального штрафу до 1700 грн та максимального до 255 тис грн. Крім відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування водних біоресурсів, відповідно до постанови КМУ №1209.

Держрибгентство закликає всіх рибалок-любителів, рибалок-спортсменів та рибалок-промисловиків дотримуватись заборони на вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах. В разі виявлення порушень особи будуть притягнуті до відповідальності відповідно до норм діючого законодавства.

Нагадаємо, зимувальна яма – місце масового скупчення риб у заглибленнях дна річок і озер в зимовий період. При зниженні температури у водоймах нижче 8 градусів починається зимова міграція до місця зимівлі. У риби різко знижується активність, практично повністю припиняється споживання їжі, уповільнюється інтенсивність росту, знижується частота серцевих скорочень, сповільнюються реакції на подразники. Для збереження рибних ресурсів згідно із Правилами рибальства у зимовий період, Держрибагентством вводиться заборона на лов риби на зимувальних ямах.