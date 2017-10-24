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У Львові п’ятьом будинкам не подали опалення через страшенні борги

Єва Корнійчук

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Більше 1,5 млн. грн боргують підприємству 5 будинків-боржників у Львові , до яких не подано опалення. Про це повідомили у Львівській міській раді.

«Серед найбільших боржників маємо 5 житлових будинків, до яких поки не відновили подачу опалення.

Це, ОСББ «Добрий господар» (вул. Панча, 18б) – заборгованість 194, 7 тис. грн.

ОСББ «Лінкольна, 23а» (вул. Лінкольна, 23а) – заборгованість 163, 4 тис грн.

Також серед боржників є три будинки ТзОВ «Львівавтокомплектація». Будинок на вул. В. Великого боргує 235, 1 тис. грн; будинок на вул. Науковій, 16 боргує 911, 9 тис. грн; будинок на вул. Кульпарківській, 139 боргує 262, 3 тис. грн. Загалом ТзОВ «Львівавтокомплектація» боргує 1 млн 409 тис. грн.

Отож, цих 5 будинків заборгували за теплопостачання 1 млн. 766 тис. грн.

З 10 жовтня, коли розпочався опалювальний сезон, ми подали тепло до цих будинків. Однак питання погашення заборгованості досі не вирішено. Тому зараз теплопостачання до цих будинків не відновлюємо. Щойно питання заборгованості буде врегульовано, ми готові відновити подачу опалення цим будинкам», – повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Загальна заборгованість населення перед ЛМКП «Львівтеплоенерго» становить приблизно 74 млн. грн.

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