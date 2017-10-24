Псевдо-працівники банку «розвели» мешканця Золочева, знявши з його картки кошти

У Золочеві шахраї ошукали власника банківської картки. Після дзвінка афериста, який представився працівником служби безпеки банку, з рахунку потерпілого було знято понад 1200 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Золочівський відділ поліції 23 жовтня звернувся 50-річний мешканець райцентру. Чоловік розповів, що до нього на мобільний зателефонував незнайомець, який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що з його картки хтось намагається зняти гроші. А тому рахунок необхідно терміново заблокувати.

Чоловік, не підозрюючи лихого, повідомив зловмиснику всю конфіденційну інформацію щодо картки (номер, код тощо). В результаті з його рахунку невдовзі було знято грошові кошти в сумі 1217 гривень.

Правоохоронці встановлюють особу шахрая. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеженням волі на до трьох років.

Як наголошують у поліції, до Золочівського відділу поліції і далі надходять звернення громадян про зникнення коштів з банківських карток.

«Незважаючи на застереження від правоохоронців, довірливі громадяни стають жертвами шахраїв. Пам’ятайте: фінансова установа ніколи не цікавитиметься персональною інформацією клієнта, оскільки має доступ до неї. Ніколи і за жодних обставин не надавайте дані банківської картки незнайомцям. Якщо виник сумнів, самостійно зв’яжіться з представниками відділення банку. Коли усе ж постраждали від дій шахраїв, негайно телефонуйте на оперативну лінію «102» або зверніться у найближчий підрозділ поліції», – зазначають поліцейські.