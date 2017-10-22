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На Львівщині внаслідок аварії загинув 50-річний пішохід

Олександр Косик

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В Жовківському районі автомобіль вчинив наїзд на пішохода. В результаті ДТП чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Жовківське відділення поліції 21 жовтня надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Магерів-Добросин близько 21.00 сталася дорожньо-транспортна пригода.

Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 41-річний житель району, вчинив наїзд на 50-річного місцевого мешканця. Пішохід від отриманих травм помер на місці події.

Зараз встановлюються обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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