На Львівщині внаслідок аварії загинув 50-річний пішохід

В Жовківському районі автомобіль вчинив наїзд на пішохода. В результаті ДТП чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Жовківське відділення поліції 21 жовтня надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Магерів-Добросин близько 21.00 сталася дорожньо-транспортна пригода.

Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 41-річний житель району, вчинив наїзд на 50-річного місцевого мешканця. Пішохід від отриманих травм помер на місці події.

Зараз встановлюються обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.