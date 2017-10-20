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Вчора у Стрию на залізничному вокзалі шукали вибухівку

Юлія Шпак

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У Стрию зловмисник «замінував» залізничний вокзал. Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Вчора, 19 жовтня, о 19.55 у Стрийський відділ поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що залізничний вокзал у Стрию замінований. На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу територію, було евакуйовано близько ста осіб. Жодних небезпечних або підозрілих предметів не виявлено.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років. Поліцейські вживають заходів для встановлення особи зловмисника, котрий надав неправдиве повідомлення про замінування.

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