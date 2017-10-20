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Цими вихідними вірян Львівщини запрошують до участі у прощі. Програма

Юлія Шпак

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Цими вихідними 21-22 жовтня в с. Руда Сілецька Кам’янка-Бузького району відбудеться проща з нагоди 100-ліття об’явлення Пресвятої Богородиці у Фатімі і Святого Папи Івана-Павла ІІ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Проща є завершальним етапом цьогорічних Фатімських святкувань. Також 22 жовтня вшановують пам’ять Святого Папи Івана-Павла ІІ, який цього дня 1978 року урочисто відкрив свій понтифікат (16.10.1978 Кароля Войтилу було обрано Папою, він взяв ім’я Іван-Павло II).

21 жовтня, субота

16:00 – Урочисте відкриття прощі в храмі Св. Юрія Побідоносця (Молебень до Пресвятої Богородиці)

17:00 – Літургія (співає хор Львівської Духовної семінарії)

18:30 – Хресна дорога зі свічками, урочистий похід до криниці-джерела неподалік храму, свячення води

Нічні чування

22 жовтня, неділя

10:00 – Вервиця до Богородиці за мир в Україні

11:30 – Зустріч Правлячого Архиєрея Михаїла (Колтуна)

12:00 – Архиєрейська Божественна Літургія в храмі Св. Юрія Побідоносця за участю Правлячого Єпископа Сокальсько-Жовківського Михаїла (Колтуна) (співає хор Львівської Духовної семінарії). Окроплення вірних свяченою водою

Довідково:

Фатімські явлення Пресвятої Богородиці належать до найвідоміших у світі. Протягом шести місяців, з 13 травня до 13 жовтня 1917 р. у португальскому містечку Фатіма Богородиця з`явилася трьом дітям-пастухам Франсішку, Жасінті та Лусії, просячи людство за їхнім посередництвом про навернення та покуту. Серед найвідоміших фатімських об’явлень – закінчення Першої світової війни, початок Другої світової війни та загроза поширення комунізму по всьому світу та замах на Папу Римського.

1930 року Католицька Церква офіційно визнала ці події як диво й одкровення, яке не суперечить доктрині.

Фото: ЛОДА

 

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