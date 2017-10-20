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Пільги або субсидії: учасникам АТО нагадують про можливість вибору

Юлія Шпак

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Учасники бойових дій відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» мають право на 75 % знижку при оплаті за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм, передбачених постановою Кабінету Міністрів України № 409 від 06.08.2014 року «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відповідно до постанова Кабінету Міністрів України № 848 від 21.10.1995 року «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» кожний громадянин за відповідних умов має право на оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Однак слід зауважити, що згідно постанови Кабінету Міністрів України № 848 від 21.10.1995 року пільговик має право обрати або пільги або  субсидії, і право обирати має кожен учасник бойових дій в залежності від його вигоди.

Слід зазначити, що пільга поширюється на членів сім’ї пільговика, до яких відповідно до пункту 5 статті 51 Бюджетного Кодексу України  належить: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

При оформленні субсидії враховуються  доходи всіх зареєстрованих  осіб, які проживають в домогосподарстві.

За бажанням учасника бойових дій спеціалісти органів соціального захисту можуть провести обрахунок (в грошовому еквіваленті) щодо вигідності користування пільгами або субсидіями.

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