На Львівщині викрили фермера, який ухилявся від сплати податків

На Львівщині викрили махінації голови фермерського господарства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Упродовж жовтня 2017 року, за процесуального керівництва прокуратури Львівської області, у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснювали слідчі підрозділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області, забезпечено відшкодування до державного бюджету завданих збитків на суму понад 660 тис грн.

Зокрема, викрито махінації голови фермерського господарства. Чоловік у грудні 2015 року здійснив продаж сільськогосподарської продукції та отримав за це кошти, проте, умисно не облікував та не зареєстрував податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Такі дії зловмисника призвели до несплати податків до державного бюджету на суму понад 660 тис грн.

У зв’язку із повним та добровільним відшкодуванням підозрюваними збитків, прокуратурою області скеровано до суду клопотання на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, яке судом задоволено.