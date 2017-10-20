ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині викрили фермера, який ухилявся від сплати податків

Юлія Шпак

|

На Львівщині викрили махінації голови фермерського господарства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Упродовж жовтня 2017 року, за процесуального керівництва прокуратури Львівської області, у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснювали слідчі підрозділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області, забезпечено відшкодування до державного бюджету завданих збитків на суму понад 660 тис грн.

Зокрема, викрито махінації голови фермерського господарства. Чоловік у грудні 2015 року здійснив продаж сільськогосподарської продукції та отримав за це кошти, проте, умисно не облікував та не зареєстрував податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Такі дії зловмисника призвели до несплати податків до державного бюджету на суму понад 660 тис грн.

У зв’язку із повним та добровільним відшкодуванням підозрюваними збитків, прокуратурою області скеровано до суду клопотання на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, яке судом задоволено.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Де ночуватимеш, студенте?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Де ночуватимеш, студенте?

У місті Лева діє 21 вищий навчальний заклад, де навчаються тисячі студентів. Більшість з них не є львів’янами. Очевидно,...

Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів