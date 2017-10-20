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Львівщині прогнозують суттєве зниження температури

Омелян Шевчук

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Бабине літо скінчилося. Львівщині прогнозують суттєве зниження температури. Такі дані синоптиків Gismeteo.ua, передає кореспондент Львівського порталу.

На вихідні 21-22 жовтня варто очікувати хмарну погоду із невеликими опадами дощу. Денна температура повітря поступово опуститься до 12 градусів.

Із понеділка ставатиме ще холодніше аж до 2-4 градусів тепла у день. Натомість вночі прогнозують зниження температури до 0 градусів, а наприкінці тижня очікуються навіть заморозки.

Як відомо із 23 жовтня у Львові буде відновлено опалювальний сезон для усіх категорій споживачів теплопостачальних підприємств.

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