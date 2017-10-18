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За минулу добу у зоні АТО загинуло двоє українських захисників

Андрій Котенський

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За минулу добу незаконні збройні формування 44 рази порушили перемир’я. Сили АТО 38 разів відповідали ворогу використовуючи, увесь спектр піхотного озброєння. Унаслідок бойових дій загинули двоє українських воїнів, ще четверо отримали поранення різного ступеня важкості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Після 18 години противник продовжив активні обстріли наших позицій вздовж усієї лінії розмежування на Донецькому напрямку.

Так, ввечері бойовики декілька годин били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по укріпленнях сил АТО біля Авдіївки, шахти Бутівка, Новоселівки Другої, Троїцького та Майорська. Декілька разів ворог застосовував стрілецьку зброю на підступах до Пісків і Кам’янки. А близько 18 години унаслідок мінометного обстрілу неподалік Зайцевого загинув один український воїн.

На Приморському напрямку «гарячою точкою» залишаються околиці Мар’їнки. Тут ввечері бойовики знову відкрили вогонь по укріпленнях сил АТО, використовуючи цього разу міномети калібру 82 міліметри, протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю. Українські захисники симетрично відповіли ворогу. На жаль, у результаті цього протистояння отримали поранення двоє наших бійців. Крім того, наприкінці доби проросійські найманці із 120-міліметрових мінометів били по опорних пунктах української армії біля Гнутового, а з 82-міліметрових на підступах до Лебединського. Також ввечері на Приморському напрямку отримали поранення двоє наших військових унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

На Луганському напрямку обстрілів було найменше. Проте біля Новоолександрівки бойовики застосовували міномети калібру 82 міліметри та озброєння БМП. А під вогонь стрілецької зброї ворога потрапили наші позиції біля Кримського і Попасної.

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