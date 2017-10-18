Львів’ян запрошують на фотовиставку «Історія повстанської фотоплівки»

На площі Ринок триває фотовиставка «Історія повстанської фотоплівки», яку відкрили, 14 жовтня, у 75-ту річницю створення УПА. Вуличну виставку, присвячену українським повстанцям презентував музей «Територія Терору». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Експозиція являє собою серію світлин учасників українського підпілля, зроблених на основі унікальних негативів з повстанського фотоархіву, який був переданий музею «Територія Терору» ветераном УПА Богданом Ряпичем у 2011 році. Саме йому вдалося відшукати архів після здобуття Україною незалежності, розповісти історію появи світлин та ідентифікувати частину вояків. Фотоплівка є одним з небагатьох цілісно збережених візуальних джерел, що ілюструють боротьбу УПА.

Директор музею «Територія Терору» Ольга Гончар наголосила на важливості комунікації наукових установ з свідками тогочасних події, адже завдяки такій співпраці і стала можливою поява виставки «Історія Повстанської фотоплівки».

Виставка експонуватиметься на площі Ринок, перед входом до Ратуші, до 31 жовтня.