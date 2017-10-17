ОСТАННІ НОВИНИ

З Одеси через Львів запустять потяг до Польщі

|

З 10 грудня “Укрзалізниця” запустить новий поїзд до Польщі сполученням Одеса – Перемишль. Про це повідомляється у Twitter “Укрзалізниці”, пише УП.

“З 10 грудня 2017 року, з введенням графіку руху поїздів на 2017/2018 рік, Укрзалізниця запроваджує новий поїзд №36/35 Одеса – Перемишль”, – сказано в поіодмленні .

В. о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов повідомив, що новий поїзд ходитиме щодня.

Він робитиме зупинки у Жмеринці, Тернополі, Львові, Красному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому тощо.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів