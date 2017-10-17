З Одеси через Львів запустять потяг до Польщі

З 10 грудня “Укрзалізниця” запустить новий поїзд до Польщі сполученням Одеса – Перемишль. Про це повідомляється у Twitter “Укрзалізниці”, пише УП.

“З 10 грудня 2017 року, з введенням графіку руху поїздів на 2017/2018 рік, Укрзалізниця запроваджує новий поїзд №36/35 Одеса – Перемишль”, – сказано в поіодмленні .

В. о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов повідомив, що новий поїзд ходитиме щодня.

Він робитиме зупинки у Жмеринці, Тернополі, Львові, Красному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому тощо.