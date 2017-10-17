На Стрийщині відновили хрест, який освячував Андрей Шептицький

Єпископ-помічник Стрийської єпархії владика Богдан (Манишин) освятив пам’ятний хрест свободи України і тих, що полягли за її волю у с. Пісочна. Цей хрест сто років тому звели Січові стрільці та освятив митрополит Андрей Шептицький. Після Літургії духовенство та громада села в урочистий спосіб помолилися біля хресного меморіалу панахиду за убієнними. Про це інформує інформаційний ресурс УГКЦ.

Звертаючись до присутніх, єпископ відзначив подвиг і жертву тих, хто віддав своє життя за свободу України. «Радянський режим намагався затерти їхню любов до своєї Батьківщини. Але існує сила правди, яку ніхто не може подолати, незважаючи на те, що можуть зруйнуватися всі знаки пам’яті, що можуть бути спалені всі архіви», – сказав владика Богдан.

Порушуючи тему подій сьогодення – війни на Сході України, єпископ закликав не допускати сумніву щодо боротьби Української армії і добровольців, які «воюють за те, щоб наші діти не виховувалися на поразках, щоб сила правди завжди виховувала майбутні покоління, щоб ми були готові жити для України».