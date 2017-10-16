Завтра львівські школярі йдуть на осінні канікули

З вівторка, 17 жовтня, більшість львівських школярів підуть на осінні канікули, які триватимуть до 20 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

За даними управління освіти ЛМР, відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» структура навчального року встановлюється закладом освіти, загалом по місту є 5 навчальних закладів, які прийняли рішення про перенесення дат канікул.

Відтак, у СЗШ № 28, НВК «Галицька» та Львівській академічній гімназії канікули будуть з 30 жовтня по 3 листопада, у НВК «ШЕЛ» – з 30 жовтня по 3 листопада (лише для учнів 5-го класу), а у Львівському фізико-математичному ліцеї – з 30 жовтня по 4 листопада.

У решті навчальних закладів міста канікули тривають із 17 по 20 жовтня.