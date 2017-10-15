Через потепління у помешканнях львів'ян вимкнули опалення

У Львові від сьогодні призупинено опалювальний сезон для усіх категорій споживачів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначили у департаменті житлового господарства та інфраструктури, у Львові від сьогодні для усіх споживачів призупинено подачу теплоносія. Відновлення подачі опалення відбуватиметься за окремим рішенням, враховуючи середньодобову температуру.

«Прийнято рішення з неділі призупинити опалювальний сезон, враховуючи значне потепління. Зараз працюють тепловики і працівники ЛКП, здійснюють контроль, аби рівень води в будинках не впав. Просимо також інших балансоутримувачів – ОСББ та ЖБК провести відповідну роботу по будинках та закрити засувки.

Рішення про відновлення опалювального сезону будемо приймати, враховуючи середньодобову температуру», – розповіла Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Як повідомляв Львівський портал, із 10 жовтня у Львові стартував опалювальний сезон для мешканців житлових будинків.