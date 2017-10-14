Цього епідсезону на грип та ГРВІ захворіють сім мільйонів українців, - прогноз МОЗ

Міністерство охорони здоров’я прогнозує ріст захворюваності грипом і гострою респіраторною вірусною інфекцією в епідемічному сезоні 2017/2018 на 14% до 7 млн людей порівняно з епідсезоном 2016/2017. Про це повідомляють Українські новини.

“Ґрунтуючись на багаторічному досвіді спостереження за грипом, даних про стан імунітету до грипу в здорових осіб, дуже низькому охопленні вакцинацією серед населення в попередні сезони й з огляду на дані ВООЗ відносно штамів вірусів грипу, що ймовірно будуть циркулювати в сезоні 2017-2018, можна чекати збільшення кількості захворілих на 14%”, – зазначає Центр грипу й гострих респіраторних вірусних інфекцій Міністерства охорони здоров’я у відповіді на запит.

Відповідно до повідомлення, сезон захворюваності грипом і гострими респіраторними інфекціями почався з жовтня й буде тривати до середини травня наступного року й у цей час є найбільший ризик заразитися цією хворобою.

При цьому за перший тиждень жовтня (2-8 жовтня) на грип і ГРВІ в Україні захворіли 152 тис. людей, що на 8,6% менше аналогічного періоду епідсезоні 2016/2018.

Найвищий показник захворюваності зареєстрований у Київській області (646,0 на 100 тис. населення), найменший – у Луганській (125,4 на 100 тис. населення).

У Запорізькій області перевищений епідемічний поріг на 4,5%, перевищення епідемічного порогу обумовлено респіраторною групою збудників, за звітний тиждень віруси грипу методом полімеразної ланцюгової реакції виявлені не були, летальні випадки через ускладнення після грипу на звітному тижні не зареєстровані.

Для Північної півкулі в сезоні 2017-2018 років до складу вакцин проти грипу включені наступні штами вірусів A/Michigan /45/2015 (H1N1) pdm09 – подібний вірус, A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2) подібний вірус, вірус B/Brisbane /60/2008.

При цьому в повідомленні зазначається, що найефективнішим способом профілактики грипу є вакцинація.

Оптимальний час введення вакцини – початок осіни (вересень – листопад) до початку можливого підйому захворюваності грипом.

Разом з тим щеплення не забороняється робити й у більш пізній термін, однак ефективність такого щеплення буде нижчою.

Імунітет після введення вакцини формується через 14 днів, зберігається протягом усього сезону.

В епідемічному сезоні 2016/2017 років грипом і ГРВІ перехворіло 6,2 млн людей, з яких 65,6% – діти до 17 років, а також був зареєстрований 31 підтверджений летальний результат від грипу.