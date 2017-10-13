У Львові шахрай видурив у 24-річного хлопця гроші, пообіцявши допомогти винайняти житло

У Львові ошукали чоловіка, який хотів винайняти житло. Поліцейські встановили особу зловмисника, який видурив у потерпілого 13 200 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Шевченківський відділ поліції 9 жовтня звернувся 24-річний львів’янин. За словами заявника, його ошукали двоє зловмисників, один з яких видавав себе за маклера. Оскільки потерпілий мав намір винайняти помешкання, зловмисники під приводом оренди квартири в будинку по вулиці Богдана Хмельницького у Львові видурили у нього 13 200 гривень.

Як встановили поліцейські, до вчинення правопорушення причетний 31-річний житель Волинської області.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.